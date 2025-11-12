El alcalde Steven Hernandez no asistirá a la primera reunión del Ayuntamiento de Coachella desde su acusación formal

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) – Según un portavoz de la ciudad, el alcalde Steven Hernandez no asistirá a la reunión de esta noche.

“Muchos de ustedes se han comunicado con nosotros con respecto a la reunión del Ayuntamiento de esta noche. El alcalde Steven Hernandez no asistirá ya que no se encuentra bien, y no se tratarán asuntos relacionados con su acusación formal”.

– Risseth Lora, oficial de información pública de la ciudad de Coachella

El Ayuntamiento de Coachella se reunirá este miércoles por la noche por primera vez desde que el alcalde Steven Hernandez fue acusado formalmente de delitos graves y menores de perjurio y conflicto de intereses.

Según la portavoz de la ciudad, Brooke Frederico, Hernandez permanece de baja administrativa sin goce de sueldo, pero su nombre aún figura en la agenda de esta noche como alcalde.

La acusación formal de nueve cargos, presentada el mes pasado por la Fiscalía del Condado de Riverside, acusa a Hernández de utilizar su cargo público para influir en decisiones municipales en las que supuestamente tenía un interés financiero y de presentar declaraciones falsas del Formulario 700.

La alcaldesa interina figura como testigo

Una de las testigos ante el gran jurado mencionadas en la acusación es la alcaldesa interina Denise Delgado, quien presidiría la sesión si Hernández no asiste.

Los concejales Stephanie Virgen, Frank Figueroa y Yadira Pérez no figuran como testigos.

Telemundo 15 contactó a todos los concejales en funciones para obtener comentarios o una entrevista ante las cámaras antes de la reunión y está a la espera de respuesta.

Un portavoz de la Fiscalía del Condado de Riverside informó a Telemundo 15 el miércoles que los testigos mencionados en las diligencias del gran jurado no tienen permitido hablar sobre el caso.

“No tienen permitido hablar sobre el caso, el gran jurado, etc., hasta que el caso concluya”.

No se menciona en la agenda de la reunión

La agenda del consejo del 12 de noviembre y el paquete de documentos de la reunión no mencionan la acusación formal contra Hernández ni ningún tema relacionado. El consejo tiene previsto escuchar informes del Distrito de Riego Imperial, el Consulado de México y el personal municipal sobre los proyectos en curso.

Los residentes podrán intervenir durante el período de comentarios públicos, aunque la ley estatal impide a los funcionarios responder directamente a comentarios sobre asuntos no incluidos en la agenda.

Hernández se ha declarado inocente de todos los cargos. Su próxima comparecencia ante el tribunal es una audiencia preparatoria para el juicio el 23 de febrero de 2026 en el Centro de Justicia Larson en Indio.

Nuestra cadena hermana News Channel 3 contactó al abogado de Hernández para solicitar una entrevista o una declaración adicional del Sr. Hernández, y está a la espera de respuesta.

La Fiscalía del Condado de Riverside no ha anunciado nuevos acusados ni ha confirmado si la investigación se está ampliando.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará con información adicional a medida que esté disponible.