A partir del próximo lunes inician las renovaciones en el Centro Acuático de Palm Desert

Published 11:14 am

Lina Robles

A partir del próximo lunes iniciarán las renovaciones en el Centro Acuático de Palm Desert por lo que estará temporalmente cerrado.

Entre los trabajos se encuentras las mejoras en el sistema de filtración con el objetivo de mejorar la calidad del agua.

Se contempla que el centro acuático reabra en enero del 2026.

El centro acuático se ubica cerca de la calle Magnesia Falls y la Avenida San Pablo en Palm Desert.

