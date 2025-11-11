Vecinos de Palm Desert alarmados por incidentes de “tocar y salir corriendo”

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) Algunos residentes de Palm Desert afirman haber visto recientemente a grupos de adolescentes corriendo por su vecindario a altas horas de la noche, pateando puertas, tocando timbres y dañando propiedades en lo que parecen ser bromas de “tocar y salir corriendo”.

Los vecinos reportan haber sido despertados sobresaltados por los fuertes golpes de puños y pies en sus puertas. Lo que podría parecer una travesura inofensiva, advierten, está generando un grave problema de seguridad.

Los miembros de la comunidad instan a los padres a hablar con sus hijos sobre los riesgos de este tipo de comportamiento. Señalan una creciente lista de incidentes trágicos en todo el país en los que propietarios, asustados, han reaccionado con violencia, a veces con resultados fatales.

Siga con Telemundo15.com para más información.