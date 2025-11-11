Reconocen a Jorge Diaz, un veterano de la marina residente del Valle de Coachella

Juan Montesló

Cathedral City, Calif. (KUNA) – Como cada once de noviembre se realizan diversas actividades para honrar y conmemorar a quienes sacrificaron parte o la totalidad de sus vidas en distintos conflictos que involucran a nuestra nación.

La ciudad de Indio celebró por segundo año consecutivo la carrera 5k dedicada a los veteranos, a la cual asistieron más de 500 personas y cuyos fondos recaudados se destinaran la fundación Hunter López y el American Legion.

Mientras que Cathedral City tuvo una emotiva ceremonia de reconocimiento a héroes locales, en el Desert Memorial Park organizada por el puesto 66 de American Veterans (AMVETS) y el capítulo Jon Castro de Veteranos por la Paz, quienes reconocieron a Jorge Díaz, oficial de policía de Palm Springs, y veterano de la marina, quien nos comentó cuan orgulloso se encontraba de haber servido a Estados Unidos,

“Pude regresar ha estar aquí como familia y estar con ellos todos los días, y para mis compañeros que no tuvieron esa chance para regresar, es un sacrificio bien grande que se hicieron para su país, y la única cosa que podemos hacer es pedir para ellos y sus almas”.

Díaz compartió lo difícil que fueron los años que brindó servicio militar y cual fue el evento personal más complicado que tuvo que enfrentar,

“Sabes que no conocí a mi hija hasta que tuvo 4 meses, eso era lo más difícil, en esos 7 años me fui a la guerra dos veces para mí era un honor bien grande para servir, como dije, mi país, y le doy todas las gracias a los Marines porque por ellos soy el hombre que soy hoy, es la parte más difícil de estar lejos de su familia, de mi esposa.

El evento estuvo acompañado de diversos elementos en honor a los caídos como el reconocimiento otorgado a Natalina Garritano, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial rescatada por un soldado del Ejército estadounidense, y quien ahora vive en el valle de Coachella, así mismo, hubo presentaciones musicales y un discurso de agradecimiento a los migrantes caídos que fueron miembros del ejercito.

