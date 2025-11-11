Niño de 13 años desaparecido, visto por última vez el domingo por la noche en Coachella

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) – Familiares solicitan la ayuda de la comunidad para encontrar a un niño de 13 años, visto por última vez en Coachella el domingo por la noche.

Carlos Medina fue visto por última vez poco antes de la medianoche del 9 de noviembre cerca de la cuadra 85000 de la Avenida Grace.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside, los agentes fueron informados de que Medina había abandonado el lugar. Buscaron en la zona, pero no lograron encontrarlo.

“Con base en la información proporcionada, Medina fue ingresado en la base de datos de personas desaparecidas como fugitivo”, indica un correo electrónico de la Oficina del Sheriff.

Medina mide cinco pies y tres pulgadas de altura, tiene cabello castaño y ojos marrones. Tiene una cicatriz cerca del ojo derecho.

La investigación continúa.

Si tiene alguna información, llame a su familia al 442-306-1206 o a la estación del sheriff de Thermal al 760-863-8990.