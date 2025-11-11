Skip to Content
News

Desfile del Día de los Veteranos en Yuma, Arizona

By
New
Published 2:41 pm

Abigahil Padilla

YUMA, Ariz. (KYMA) – El centro de Yuma, Arizona, se llenó este martes de banderas, aplausos y emoción durante la tradicional celebración del Día del Veterano, un evento que año tras año reúne a cientos de personas para rendir homenaje a los hombres y mujeres que han servido en las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

Desde muy temprano, familias enteras comenzaron a ocupar sus lugares a lo largo de la Fourth Avenue, donde se desarrolló el desfile principal.

A las 9:00 de la mañana, con un cielo despejado y una temperatura agradable típica del otoño yumense, el sonido de los tambores marcó el inicio de una jornada dedicada al respeto y la memoria.

Una considerable cantidad de personas entre familias, veteranos, miembros activos de las fuerzas, se congregaron a lo largo de la ruta para mostrar su apoyo.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 3 Yuma-El Centro

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.