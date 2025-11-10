Skip to Content
Usuarios logran adelantar citas para visas americanas tras nuevas aperturas en el sistema

YUMA, Ariz. (KYMA) – En los últimos días, numerosos solicitantes de visa estadounidense han reportado haber logrado adelantar sus citas gracias a nuevas aperturas en el sistema de programación del Servicio de Citas del Consulado de Estados Unidos.

Este fenómeno ha generado un notable movimiento entre usuarios que buscan optimizar sus tiempos de espera.

Para conocer más sobre este proceso, visitamos a la Licenciada Ángela Olúa, especialista en trámites consulares, quien explicó que estas aperturas se deben a ajustes periódicos en la disponibilidad de citas, producto de la reorganización interna y la actualización de agendas por parte del consulado.

