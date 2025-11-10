Proponen multas para quienes se metan a la fila en garitas

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- Durante los meses de noviembre y diciembre, las filas para cruzar ha Estados Unidos, aumentan considerablemente, una de las quejas principales de los usuarios es que no se respetan los tiempos de los usuarios y hay personas quienes se “meten” a las filas, sin ser sacados ni sancionados por parte de alguna autoridades.

El regidor Manuel Rude, mencionó que esto se hace con el objetivo de poner orden en el caos víal que se registra en la ciudad:

“Ha habido atropellamientos de policías, ha habido atropellamientos de personas, incluso una vez dos oficiales tuvieron que disparar en contra de un vehículo que forzosamente echaba el carro encima. Entonces yo creo que sí es falta de poner atención, esto está generando el desorden y pues que lo que buscamos con esta iniciativa es poner orden sancionar la gente que es irresponsable y que no respeta el derecho de otras personas que ya tienen horas, incluso formadas en la fila”

La propuesta será analizada en las próximas semanas, actualmente se aplican sanciones que operan como “Faltas al bando” ya que no esta reconocido como una multa, los precios son de de 113 pesos pero el objetivo es que se reconozcan como multas de hasta mil pesos, las cuales podrían incluso aumentar.