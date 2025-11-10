Skip to Content
Peatón sufre heridas graves tras ser atropellado por un camión en la I-10 en Cabazon

Published 11:14 pm

Luis Medina

CABAZON, Calif. (KUNA) – Un peatón fue trasladado de urgencia al hospital con heridas graves tras ser atropellado por un camión el lunes por la tarde en la Interestatal 10 en Cabazon.

El accidente se reportó alrededor de la 1:30 p.m., al este de la calle Main.

Según la Patrulla de Caminos de California, un hombre de 64 años de Beaumont resultó herido.

La investigación sobre las causas del accidente continúa en curso.

Siga con Telemundo15.com para obtener actualizaciones.

Telemundo 15 Palm Springs

