Mujer desaparecida de Twentynine Palms encontrada muerta en su propiedad

Luis Medina

TWENTYNINE PALMS, Calif. (KUNA) – Una mujer de Twentynine Palms, reportada como desaparecida hace más de una semana, fue encontrada muerta en su domicilio, anunciaron las autoridades el lunes.

Hiroko Nagao, de 51 años, había sido reportada como desaparecida el 23 de octubre. Según las autoridades, su esposo salió de su casa ese día alrededor del mediodía. Al regresar más tarde, no pudo encontrar a su esposa, pero sus pertenencias permanecían en la vivienda. Se llamó a la central de policía y se reportó la desaparición de Nagao.

El esposo de Nagao la encontró muerta en la propiedad el 31 de octubre, confirmaron las autoridades.

Agentes de la comisaría de Morongo llegaron al lugar e investigaron la escena.

La División de Homicidios de la Unidad de Investigaciones Especializadas del Sheriff se presentó en el lugar y asumió la investigación. Esta investigación está pendiente de los resultados de la autopsia para determinar la causa y la forma de la muerte.

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente debe comunicarse con la Unidad de Homicidios al 909-890-4904. Quienes deseen permanecer en el anonimato pueden comunicarse con We-Tip al 1-800-78-CRIME (27463) o visitar wetip.com.