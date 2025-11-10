Llegan elementos de la Guardia Nacional para apoyar a FIND Food Bank distribuyendo comida en el Valle de Coachella

Juan Montesló

Indio, Calif. (KUNA) – Esta mañana llegaron agentes de la guardia nacional a las instalaciones de FIND Food Bank en Indio, California con una misión especifica. Fue solicitada su ayuda debido al incremento de trabajo que han tenido los bancos de alimento por los recortes del programa SNAP que el cierre de gobierno ha propiciado.

En entrevista con Lorena Marroquin, Vice presidenta de impacto en la comunidad de FIND Food Bank nos comentó que actualmente no cuentan con suficientes voluntarios para poder repartir la comida.

Por su parte, el grupo de la Guardia Nacional en voz de su teniente coronel Jason Confaloni cual importante era para los agentes, apoyar a la ciudadania en condiciones vulnerables y nos explicó cual será su función:

“La mayor parte de la misión consiste en preparar kits de alimentos y ayudar con su distribución. Los detalles de cómo llegan a la comunidad y el programa de cada comunidad varían, pero el objetivo final es ayudar a los ciudadanos de California a obtener los alimentos que necesitan”.

Así mismo, Glenn Miller, alcalde de la ciudad de Indio, reiteró su apoyo a los agentes

“Ya saben, los tuvimos durante la pandemia; hicieron el trabajo de unas 20 personas y no hubiéramos podido llevar comida a toda la comunidad sin su ayuda y apoyo”.

También, brindó un mensaje para la comunidad que podría encontrarse preocupada por la presencia de los mismos,

“No, no deberían preocuparse en absoluto. Están aquí para ayudar. Son parte del gobierno estatal y ahora mismo están siendo federalizados y desplegados”.

Es importante reafirmarle a nuestra comunidad que la presencia de la guardia nacional se da en apoyo a la distribución de alimentos, es una acción completamente separada de temas migratorios.

