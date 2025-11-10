La próxima semana cerrarán importante punto en Palm Springs por la ampliación y construcción de un puente

Lina Robles

La policía de Palm Springs dio a conocer que la semana próxima cerrarán un tramo de la calle Indian Canyon del 17 al 20 de noviembre entre Palm Springs Station Road y la Avenida Garnet debido a obras de ampliación y construcción de un puente ubicado cerca del freeway 10.

Las autoridades municipales indicaron que solo habrá acceso a vehículos de emergencia durante los casi cuatro días del proyecto y recomiendan a los automovilistas que circulen por la Vista Chino o la Ramon Road.