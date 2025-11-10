El congresista Dr. Raúl Ruiz rinde homenaje a los veteranos del condado de Riverside

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – El congresista Dr. Raúl Ruiz (CA-25) rindió homenaje y agradeció el servicio de los veteranos el lunes, entregando condecoraciones a dos veteranos distinguidos del condado de Riverside.

El veterano local Juan Carlos López-Mendoza, de Indio, recibió numerosas medallas, entre ellas la Medalla de Encomio del Ejército, la Medalla de Buena Conducta y la Medalla de Servicio del Sudoeste Asiático con Estrella de Bronce. López-Mendoza sirvió tres años en el Ejército de los Estados Unidos, con nueve meses desplegado en Irak durante la primera Guerra del Golfo. Su unidad trabajó con valentía para proteger a los civiles kurdos e iraquíes tras los ataques químicos de Saddam Hussein en el norte de Irak.

López-Mendoza, quien ha luchado contra una forma rara de leucemia durante más de dos décadas, es un firme defensor de sus compañeros veteranos tras haber podido acceder a los beneficios que obtuvo gracias a la Ley PACT en 2022. Ayuda a otros veteranos a navegar por el sistema para obtener la atención y los beneficios que merecen.

Glenn J. King, de Hemet, veterano de la Armada estadounidense, también fue homenajeado y recibió medallas, entre ellas la Cinta de Servicio de Defensa Nacional y la Medalla de Servicio de Vietnam. Prestó servicio a bordo del USS Currituck (AV-7) frente a las costas de Vietnam del Sur, donde estuvo expuesto a agentes químicos nocivos, como el Agente Naranja, que posteriormente le provocó la pérdida de la vista.