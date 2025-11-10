El albergue de animales del Valle de Coachella se ofrece a pagar los gastos veterinarios de de perros con condiciones medicas que sean adoptados

Lina Robles

El Refugio de Animales del Valle de Coachella sigue lidiando con la sobrepoblación de perros ya que tienen 188 que comparten 81 jaulas y lo preocupante es que esto puede ser especialmente difícil para las mascotas con necesidades médicas especiales, ya que requieren cuidados adicionales, por lo que están buscando ayudas económicas para sumarlo a su presupuesto para que los adopten y poder hacerse cargo de los gastos de veterinario.