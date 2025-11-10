Skip to Content
El albergue de animales del Valle de Coachella se ofrece a pagar los gastos veterinarios de de perros con condiciones medicas que sean adoptados

Published 11:14 am

Lina Robles

El Refugio de Animales del Valle de Coachella sigue lidiando con la sobrepoblación de perros ya que tienen 188 que comparten 81 jaulas y lo preocupante es que esto puede ser especialmente difícil para las mascotas con necesidades médicas especiales, ya que requieren cuidados adicionales, por lo que están buscando ayudas económicas para sumarlo a su presupuesto para que los adopten y poder hacerse cargo de los gastos de veterinario.

Telemundo 15 Palm Springs

