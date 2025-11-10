El actor Jonathan Bennett recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Palm Springs

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Jonathan Bennett, conocido como el “Rey Gay de la Navidad” y por su papel en “Chicas Malas”, recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Palm Springs a finales de este mes, según anunciaron los organizadores el lunes.

La estrella de Bennett se develará durante una ceremonia pública el jueves 20 de noviembre a las 11:00 a. m. en 100 S Palm Canyon Dr., en el centro de Palm Springs.

Bennett, conocido mundialmente por su papel estelar en la película de culto “Chicas Malas”, ha cautivado al público con su trabajo en cine, televisión y Broadway durante más de 20 años.

El año pasado, cumplió un sueño de toda la vida al protagonizar “Spamalot” en Broadway y continúa entreteniendo a millones de personas como presentador de “Halloween Wars” de Food Network.

Apodado “El rey gay de la Navidad”, sus créditos en Hallmark Channel incluyen protagonizar y producir ejecutivamente la trilogía de películas The Groomsmen, ganadora del premio GLAAD Media, y la innovadora primera comedia romántica navideña protagonizada por un gay, The Holiday Sitter, entre muchas otras.

También es creador, productor ejecutivo y presentador de Finding Mr. Christmas, el primer concurso sin guion de Hallmark, en busca de la próxima estrella de las películas navideñas de Hallmark, y esta temporada navideña protagoniza A Keller Christmas Vacation.

Fuera de la pantalla, Bennett es un defensor apasionado de la igualdad y la representación, y continúa desarrollando y creando programas y películas que dan visibilidad a las historias LGBTQ+. Recientemente recibió el Premio a la Visibilidad de la Campaña de Derechos Humanos y sigue utilizando su plataforma para apoyar a la comunidad LGBTQI+.

Él y su esposo, el cantante y presentador de televisión Jaymes Vaughan, residen con orgullo en Palm Springs y siguen siendo fieles seguidores de la ciudad que los acoge. Juntos, comparten su amor por Palm Springs con más de 3 millones de seguidores en redes sociales y a través de numerosas apariciones en prensa, incluyendo la portada de Bennett en la revista Palm Springs Life.