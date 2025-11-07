Mañana es la ceremonia de corte de listón del parque de los veteranos de Lake Cahuilla

Lina Robles

Mañana será la gran apertura del Parque Regional de los Veteranos que fue restaurado y se ubica en Lake Cahuilla en La Quinta y la entrada y el estacionamiento son gratis todo el día.

A las 8 de la mañana iniciara el concurso de pesca y a las 11 de la mañana realizaran la ceremonia del corte de listón.

Cabe mencionar que después de 10 años de permanecer cerrada reabrirán la alberca, además contarán con exhibición de carros y venta de comida y para terminar a las 6 con un show de luces.