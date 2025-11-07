La policía arrestó a un individuo sospechoso de apuñalar fatalmente a un hombre y herir a una mujer en Morongo Valley

Lina Robles

Ya está en la cárcel un sujeto sospechoso de asesinar a un hombre y herir de gravedad a una mujer.

Según la investigación la pareja se encontraba en su casa ubicada cerca del Hwy 62 en Morongo Valley y la mujer dormía en un sillón cuando despertó vio al individuo de 41 años en la cocina y la acuchillo, después mato al hombre de 58 años y huyo, pero al llegar la policía lograron arrestarlo en su casa ubicada en el mismo vecindario donde ocurrió el crimen.