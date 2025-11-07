IID invertirá fondos en plantar 6 mil árboles en los condados de Imperial y Riverside

Lina Robles

La compañía de luz IID recibió un apoyo de casi $3 millones de dólares para plantar 6,000 árboles en el Valle Imperial y el Valle de Coachella para mejorar la calidad del aire.

La iniciativa “Árboles de Sombra para los Desiertos” es un programa que iniciara a finales de este otoño y terminara en tres años, por lo que en los próximos días estarán inscribiendo a las personas que recibirán arboles para plantarlos en sus propiedades para adaptarse al cambio climático, creando a la vez lugares más frescos y verdes para vivir y disfrutar.