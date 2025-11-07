Skip to Content
News

IID invertirá fondos en plantar 6 mil árboles en los condados de Imperial y Riverside

By
Published 11:14 am

Lina Robles

La compañía de luz IID recibió un apoyo de casi $3 millones de dólares para plantar 6,000 árboles en el Valle Imperial y el Valle de Coachella para mejorar la calidad del aire.

La iniciativa “Árboles de Sombra para los Desiertos” es un programa que iniciara a finales de este otoño y terminara en tres años, por lo que en los próximos días estarán inscribiendo a las personas que recibirán arboles para plantarlos en sus propiedades para adaptarse al cambio climático, creando a la vez lugares más frescos y verdes para vivir y disfrutar.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.