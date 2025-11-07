Habló a los medios de comunciación la familia de un hombre que fue fatalmente atropellado de manera intencional en Morongo Valley

Lina Robles

En una entrevista habló la familia de un hombre de 50 años que el pasado 27 de octubre fue atropellado intencionalmente en Morongo Valley cerca del Hwy 62 donde murió al instante, se trata de Chris García y ayer su esposa dijo que el carro del irresponsable conductor los chocó por detrás y bajaron de sus vehículos para intercambiar información, discutieron acaloradamente y luego el individuo subió a su auto y atropelló a Chris intencionalmente para después huir.

Ahora la familia busca respuestas de las autoridades ya que el individuo sigue prófugo y quieren que se haga justicia.