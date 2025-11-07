El sendero CV Link celebra su gran inauguración en Cathedral City

Juan Montesló

Cathedral City, Calif. (KUNA) – Esta mañana se inauguró un punto más del ya completado CV Link en el valle de Coachella, el evento se llevó a cabo en Cathedral City, este espacio diseñado para peatones, vehículos de transporte ligeros como patinetas y bicicletas.

Conversamos con Martin Magaña, consultor de proyectos de CVAG, quien nos comentó la importancia de haber concretado este mega proyecto,

“Siempre teníamos la idea que vamos a construir ese paseo para la gente, para protegerlos, para que no estén caminando por la calle. Entonces, invertimos mucho dinero, muchas agencias hicieron todo el esfuerzo para hacer este proyecto realizar y aquí estamos”.

La construcción de este sendero significo una gran estrategia que implico más de una década de planeación, que inicio con la adquisición de derechos de construcción en cada una de las zonas que atraviesa, Magaña señaló cuan difícil resulto, “muchas de estas propiedades son privadas, algunas son públicas, pero tuvimos que hacer arreglos con todas las agencias y todos los propietarios para que nos dieran permiso para construir este proyecto, eso se tomó mucho tiempo, como unos tres años”.

Sin duda alguna la seguridad y el mantenimiento de la obra son temas de suma importancia, por lo que han buscado crear alianzas con los departamentos de policías de cada ciudad, y han establecido un contrato con Desert Recreation District, para dar mantenimiento constante a la obra.

