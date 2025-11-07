Cierre de gobierno sin afectar labor de patrulla fronteriza

Carolina Garcia

Calexico, California (t3).- En una conferencia virtual de la embajada de Estados Unidos en México, Robert Domínguez Junior, Jefe interino de operación de patrulla fronteriza, mencionó que el cierre del gobierno no ha cesado la labor de vigilancia que emprenden:

” trabajo del despliegue de Personal no ha cambiado nada, estas organizaciones les dicen a migrantes, el gobierno está cerrado, les ofrezco este paquete, les dicen ahora más que nunca es cuando uno puede cruzar que no hay nadie en la línea y llegan y pues no, ahí estamos y se encuentran a nosotros”

Reiteró que la cifra de detenciones ha disminuido considerablemente al igual que los cruces ilegales, aseverando la tolerancia 0 que se implementa:

“Hacemos el proceso deportación, si es un menor país se les entregar de nuevo a su país, entonces nosotras no estamos haciendo esos trabajos y como más antes, nosotros estábamos dejando ir Para que dieran sus casas a Estados Unidos, entonces no hay una garantía, entonces es más bien casi una garantía de deportación, y por eso los números han bajado”

En el último año se han detectado a cerca de 6 mil 500 menores migrantes intentado cruzar hacia este país, cifra que contrasta con los más de 60 mil de años pasados.