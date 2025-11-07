Skip to Content
News

Arrestaron a un sujeto sospechoso de robar dos perritos de una casa de Palm Springs, siguen en busca de una mujer

By
Published 11:14 am

Lina Robles

La policía arrestó a un sujeto de 41 años que fue captado en las cámaras de seguridad junto a una mujer cuando se robaron una pareja de perritos el pasado 17 de octubre en una casa de Palm Springs.

Durante la investigación las autoridades identificaron a la pareja que se cree pensaban que los dueños de los perritos ofrecerían una recompensa por las mascotas, una de las cuales ya esta de nuevo con su dueño, pero no han encontrado al otro perrito.

Las autoridades también siguen buscando a la mujer que participó en el robo.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.