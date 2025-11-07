Arrestaron a un sujeto sospechoso de robar dos perritos de una casa de Palm Springs, siguen en busca de una mujer

Lina Robles

La policía arrestó a un sujeto de 41 años que fue captado en las cámaras de seguridad junto a una mujer cuando se robaron una pareja de perritos el pasado 17 de octubre en una casa de Palm Springs.

Durante la investigación las autoridades identificaron a la pareja que se cree pensaban que los dueños de los perritos ofrecerían una recompensa por las mascotas, una de las cuales ya esta de nuevo con su dueño, pero no han encontrado al otro perrito.

Las autoridades también siguen buscando a la mujer que participó en el robo.