Skip to Content
News

Vientos, olas y clima más cálido el jueves, fin de semana agradable

By
today at 11:46 am
Published 11:36 am

Feliz Jueves! La alta presión se está estableciendo y trae consigo clima cálido y cielos despejados. Las temperaturas serán perfectas, con máximas que alcanzarán la parte alta de los 60s y la parte media de los 70s. ¡Un salto notable con respecto a los últimos días frescos!

Los vientos se intensificarán cerca de la costa sur esta noche, lo que ha provocado un Aviso de Viento en Gaviota a partir de las 3 p.m. Se esperan ráfagas cercanas a los 56 km/h.

El Aviso de Peligro en la Playa, el Aviso de Inundación Costera y el Aviso de Oleaje Fuerte se mantienen vigentes hasta el viernes. Manténgase alejado de las playas, especialmente durante la marea alta. Estas son Olas de Marea Viva y pueden ser muy peligrosas para nadadores y navegantes.

Las temperaturas se dispararán el viernes. Las máximas subirán hasta la parte alta de los 70s y algunas zonas incluso alcanzarán los 80s! Puede que los cielos comiencen con niebla, pero se despejará rápidamente.

Los vientos serán fuertes en Gaviota una vez más y se espera otra ronda de vientos "sundowners". El oleaje sigue siendo intenso y todas las alertas marinas se mantienen hasta la noche. Espera unos días más antes de sacar esas tablas de surf!

Article Topic Follows: News
#wx2

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.