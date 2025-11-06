Vientos, olas y clima más cálido el jueves, fin de semana agradable

Feliz Jueves! La alta presión se está estableciendo y trae consigo clima cálido y cielos despejados. Las temperaturas serán perfectas, con máximas que alcanzarán la parte alta de los 60s y la parte media de los 70s. ¡Un salto notable con respecto a los últimos días frescos!

Los vientos se intensificarán cerca de la costa sur esta noche, lo que ha provocado un Aviso de Viento en Gaviota a partir de las 3 p.m. Se esperan ráfagas cercanas a los 56 km/h.

El Aviso de Peligro en la Playa, el Aviso de Inundación Costera y el Aviso de Oleaje Fuerte se mantienen vigentes hasta el viernes. Manténgase alejado de las playas, especialmente durante la marea alta. Estas son Olas de Marea Viva y pueden ser muy peligrosas para nadadores y navegantes.

Las temperaturas se dispararán el viernes. Las máximas subirán hasta la parte alta de los 70s y algunas zonas incluso alcanzarán los 80s! Puede que los cielos comiencen con niebla, pero se despejará rápidamente.

Los vientos serán fuertes en Gaviota una vez más y se espera otra ronda de vientos "sundowners". El oleaje sigue siendo intenso y todas las alertas marinas se mantienen hasta la noche. Espera unos días más antes de sacar esas tablas de surf!