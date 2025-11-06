Skip to Content
Esta noche agentes de diferentes agencias del orden realizarán un entrenamiento hoy en el aeropuerto de Palm Springs

Lina Robles

Desde hoy por la tarde y hasta mañana varios elementos de policía, bomberos y paramédicos participaran en un entrenamiento en el Aeropuerto de Palm Springs.

El objetivo es estar preparados para alguna emergencia y estar coordinados de la manera más eficiente posible.

Las autoridades dicen que los residentes y comerciantes cercanos podrían escuchar sirenas y ruidos de patrullas y ambulancias, pero serán parte del simulacro y el entrenamiento que no afectará las operaciones del aeropuerto de Palm Springs.

Telemundo 15 Palm Springs

