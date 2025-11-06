De hoy al domingo se realizará la Celebración del orgullo en Palm Springs por lo que cerrarán varias calles
Lina Robles
Debido a que hoy inició la Celebración del Orgullo en Palm Springs desde hoy a las 6 de la mañana está cerrada hasta el próximo lunes Arenas Road entre las calles Indian Canyon y Encilia.
Y mañana cerraran la calle Palm Canyon de Amado Road a Baristo Road.
La ceremonia de clausura del evento será el domingo con el desfile que iniciará a las 10 de la mañana por la calle Palm Canyon que estará cerrada entre las calles Vista chino y Alejo.
Cabe mencionar que al evento de cuatro días vienen alrededor de 200 mil personas que viven en otras ciudades de Estados Unidos.