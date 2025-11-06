A través de película retratan violencia contra la mujer en frontera

Carolina Garcia

Calexico, California (t3).- Por dos años, Roy Dorantes, filmó junto con más de 150 voluntarios la película “Ni una más” donde se expone a través de un thriller psicológico la violencia domestica que se enfrenta contra la mujer.

El filme se realizado en Mexicali, Tecate, Yuma y también en el Valle Imperial, se realizó luego de que el cineasta escuchara el testimonio de una compañera.

” es una película sino es un mensaje a los que agarramos este les compartimos información del tema para que cuando participaran este lo hicieran desde el punto de vista de mensaje no de cine, queríamos actuaciones más reales, más de verdad”

En el marco del día de la erradicación de la violencia contra la mujer, la película será expuesta de forma gratuita, serás 100 personas por día.

“www.roydorantes.com y se pueden registrar y se les va a dar un boleto virtual para que ellos puedan ver la película gratuitamente y en su totalidad empezando el día 23 de noviembre de 23 24 y culminando en el día 25”

El filme ha logrado hasta 10 reconocimientos internacionales.