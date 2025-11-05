Ya se presentó en corte un sujeto acusado de manejar ebrio en sentido contrario y de chocar con una patrulla del CHP en Palm Desert

Lina Robles

Ya se presentó frente al juez un sujeto de 22 años acusado de manejar borracho y entrar al freeway 10 en sentido contrario en la rampa de la calle Washington en Palm Desert donde choco de frente con una patrulla del CHP en la que viajaban dos agentes que resultaron heridos el pasado 10 de octubre en la madrugada.

Se trata de Jose Huitrón Rueda quien enfrenta varios cargos.

Cabe mencionar que uno de los agentes ya fue enviado a rehabilitación y el otro continua en el hospital.

El sujeto que provocó el accidente automovilístico regresara a corte el 12 de noviembre.