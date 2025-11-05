Skip to Content
News

Ya se presentó en corte un sujeto acusado de manejar ebrio en sentido contrario y de chocar con una patrulla del CHP en Palm Desert

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Ya se presentó frente al juez un sujeto de 22 años acusado de manejar borracho y entrar al freeway 10 en sentido contrario en la rampa de la calle Washington en Palm Desert donde choco de frente con una patrulla del CHP en la que viajaban dos agentes que resultaron heridos el pasado 10 de octubre en la madrugada.

Se trata de Jose Huitrón Rueda quien enfrenta varios cargos.

Cabe mencionar que uno de los agentes ya fue enviado a rehabilitación y el otro continua en el hospital.

El sujeto que provocó el accidente automovilístico regresara a corte el 12 de noviembre.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.