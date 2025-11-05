Votación abierta para nombrar a la cría de mono patas en Living Desert

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – El Zoológico y Jardines Living Desert invita a la comunidad a ayudar a su nueva cría de mono patas.

Los visitantes pueden votar por uno de los cuatro nombres inspirados en el idioma suajili: Kukua (“crecer”), Upepo (“viento”), Asili (“naturaleza”) o Maisha (“vida”), contribuyendo a la campaña de recaudación de fondos del zoológico.

Se requiere una donación mínima de $2 por voto, y puedes votar cuantas veces quieras. El nombre con la mayor cantidad de donaciones combinadas será el ganador.

La votación está abierta hasta el 11 de noviembre en LivingDesert.org/NameTheBaby

Los participantes también entrarán en el sorteo de una experiencia con un mono patas en el zoológico para 4 personas.

Todos los fondos recaudados se destinan al cuidado de los animales del zoológico y a los esfuerzos de conservación del desierto en todo el mundo.