Reciben apoyo estudiantes del Colegio del Desierto en DHS con entrega de despensas

Juan Montesló

Desert Hot Springs, Calif. (KUNA) – La comunidad estudiantil del Valle de Coachella se vio afectada por los recortes del programa SNAP, es por ello que FIND Food Bank decidieron apoyarlos con una entrega de alimentos.

“Todos hemos tenido afectaciones, ya sea por una cosa o por otra cosa, pero sí nos están afectando muchas cosas que están pasando”, expresó Josefina Mendoza, resiente de Desert Hot Springs y estudiante del Colegio del Desierto.

Como una manera de apoyar a la comunidad, la entrega de alimentos, estuvo acompañada de productos de higiene personal, de limpieza e inclusive otorgaron formula para bebés, cubriendo de esta manera la totalidad de las necesidades de las familias.

Previo al evento, tuvimos la oportunidad de conversar con personal del Banco de Alimentos, quienes nos comentan lo siguiente:

“Nos hemos estado preparando para el volumen e incremento de las personas que van a necesitar despensas o alimentos en casa. También trabajamos con más de cien agencias que nos ayudan a distribuir esos alimentos que son tan necesitados”, señalo Yolanda Moreno, gerente de compras en FIND, Food Bank.

Durante el evento se tenía previsto la llegada de 50 estudiantes, pero el número fue superado llegando a entregar casi 100 despensas para la comunidad.

Manténgase al tanto de las novedades en telemundo15.com