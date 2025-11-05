Mañana inicia el evento del “Orgullo” en Palm Springs, culminará el domingo con el desfile

Lina Robles

Mañana inicia el evento del orgullo en Palm Springs durante cuatro días y se estima que 200,000 personas asistirán a la celebración que se realizará en la calle Palm Canyon donde habrá cientos de vendedores de mercancía y recuerdos.

Los organizadores dicen que es la celebración más relevante que nunca para la comunidad LGBTQ+ para que sus voces se escuchen y que todos se sientan amados y bienvenidos.

El domingo a las 10 de la mañana será el cierre con el desfile del orgullo, este año el gran mariscal será nuestro compañero Peter Daut presentador de noticias de nuestra estación hermana KESQ News Channel 3.