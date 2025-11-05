Los Firebirds se unen al Banco de Alimentos FIND para su colecta anual de alimentos enlatados

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – La tercera colecta anual de alimentos enlatados “Temporada de Solidaridad” de los Coachella Valley Firebirds ya comenzó.

La colecta inicio durante el partido de los Firebirds contra los Colorado Eagles, del miércoles 5 de noviembre en el Acrisure Arena, ubicado en 75702 Varner Road, y concluirá el 19 de diciembre.

El equipo, en colaboración con el Acrisure Arena, el Berger Foundation Iceplex y la One Valley Foundation, se une al Banco de Alimentos Regional FIND para ayudar a quienes más lo necesitan. Los organizadores indicaron que la meta de este año es recolectar 6,500 libras de alimentos enlatados donados, incluyendo frutas, verduras, legumbres, pescado, sopas y guisos.

Se pueden donar alimentos durante los partidos de los Firebirds, en los conciertos del Acrisure Arena o diariamente en el centro de bienvenida del Berger Foundation Iceplex. Quienes donen recibirán un boleto para la rifa de varios premios en la urna de donaciones. Los ganadores se anunciarán durante el partido de los Firebirds del 27 de diciembre.

Además, quienes donen en el Iceplex recibirán un alquiler de patines gratuito para una sesión de patinaje público.

«Find Regional Food Bank sigue siendo un socio increíble para combatir la inseguridad alimentaria en todo el Valle de Coachella», dijo John Page, vicepresidente sénior de Oak View Group, Acrisure Arena y los Firebirds. «Nuestra campaña anual “Temporada de Dar” es una de las iniciativas más significativas que realizamos cada año, ya que reúne a nuestros aficionados, personal y socios para generar un impacto positivo».

Haga clic aquí si desea realizar una donación monetaria.

Para obtener más información, visite cvfirebirds.com.