En los condados de Riverside y San Bernardino una de cada ocho familias enfrenta inseguridad alimenticia

Lina Robles

Según estadísticas en el Condado de Riverside al que pertenece el Valle de Coachella y en el Condado de San Bernardino, una de cada ocho familias enfrenta inseguridad alimenticia y se prevé que incremente debido al cierre del gobierno, motivo por el cual la Fundación Lifekind quien ayuda a miles de personas de bajos ingresos ofreciendo una canasta que incluirá alimentos para la cena del próximo Dia de Acción de Gracias.

La Fundación busca voluntarios y donaciones, los interesados en participar lo pueden hacer a través de su página de internet www.livekindfoundation.