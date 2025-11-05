El presidente de COD habla sobre el anuncio de matrícula gratuita

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) — El College of the Desert (COD) ofrecerá educación gratuita a todos los residentes del Valle de Coachella, sin importar su edad, ingresos o nivel educativo, según anunció la semana pasada Val Martínez García, superintendente y presidente del COD.

Martínez García explicó que este anuncio amplía el programa plEDGE del COD, que ofrece matrícula gratuita durante dos años a los recién graduados de preparatoria. La expansión, plEDE para Todos, comenzará en otoño de 2026, y los veteranos serán el primer grupo de estudiantes participantes.

El superintendente afirmó que esta ha sido una misión del programa plEDGE durante años y que finalmente se está haciendo realidad.

“El principal obstáculo para acceder a la educación es el costo, y queremos eliminarlo”, declaró Martínez García.

El programa se implementará como plan piloto en otoño de 2026, con la participación de más de 3000 estudiantes, incluyendo veteranos, estudiantes que retoman sus estudios con 30 créditos o más, y recién graduados de preparatoria.

Martínez García afirma que todos los estudiantes, independientemente de sus ingresos, origen o raza, serán incluidos. Indica que todos los estudiantes deben completar la FAFSA (Solicitud Federal de Ayuda Federal para Estudiantes) para confirmar su elegibilidad para recibir ayuda financiera. Dependiendo de la ayuda estatal y federal recibida, COD subsidiará su matrícula a través de fondos filantrópicos.

“Es una combinación de fondos federales y estatales por persona. Además, contaremos con otros fondos a través de nuestra fundación y otras iniciativas filantrópicas. Recibimos 18 millones de dólares de los fondos Mackenzie Scott específicamente para plEDGE y para la expansión de este programa”.

Calcula que el costo para la fundación oscilará entre 1.2 y 1.5 millones de dólares anuales.

Los estudiantes del campus recibieron con agrado la idea y afirman que les dará mayor confianza para continuar con sus estudios.

“Muchos de nosotros intentamos ser estudiantes de tiempo completo, pero también trabajar, mantenernos económicamente y divertirnos; buscamos un equilibrio en nuestra vida. Así que, sinceramente, que cueste un poco menos nos ayudaría mucho”, dijo Collin Rhodes.

Para obtener más información sobre el programa plEDGE, visite: https://www.collegeofthedesert.edu/students/edge/default.php