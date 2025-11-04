Personas de la tercera edad del Valle de Coachella se ven afectadas por los recortes al programa SNAP
Lina Robles
En el Valle de Coachella los recortes al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria que provocó el cierre del gobierno están dejando a muchos adultos mayores sin acceso regular a alimentos ya que los beneficios finalizaron el pasado 1ro de noviembre, lo que significa que, con presupuestos para alimentos cada vez más reducidos, las personas mayores recurren a centros y programas de alimentación locales en busca de ayuda.
Como en el senior center de Palm Springs donde ayer se registraron grandes líneas de personas en busca de ayuda; se calcula que en Condado de Riverside mas de 10 mil personas mayores perdieron sus beneficios.