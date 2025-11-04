Skip to Content
Personas de la tercera edad del Valle de Coachella se ven afectadas por los recortes al programa SNAP

Published 11:14 am

Lina Robles

En el Valle de Coachella los recortes al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria que provocó el cierre del gobierno están dejando a muchos adultos mayores sin acceso regular a alimentos ya que los beneficios finalizaron el pasado 1ro de noviembre, lo que significa que, con presupuestos para alimentos cada vez más reducidos, las personas mayores recurren a centros y programas de alimentación locales en busca de ayuda.

Como en el senior center de Palm Springs donde ayer se registraron grandes líneas de personas en busca de ayuda; se calcula que en Condado de Riverside mas de 10 mil personas mayores perdieron sus beneficios.

