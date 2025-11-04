Pelea en centro de votación de la Biblioteca de Palm Desert; un hombre arrestado

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Una persona fue arrestada tras una pelea en un centro de votación de la Biblioteca de Palm Desert el día de las elecciones.

El incidente se reportó poco después de las 10:05 a. m. en la cuadra 73000 de Fred Waring Drive.

Los agentes informaron que fueron llamados para atender un altercado verbal entre una persona y empleados del lugar, y que se había producido una agresión.

El equipo de Telemundo 15 presente en el lugar presenció a un hombre mayor gritando en la fila, quejándose de la demora para votar. Después de votar, les dijo a los demás que esperaban en la fila que también les tomaría demasiado tiempo.

El hombre empujó entonces a uno de los votantes con una prótesis de pierna que esperaba en la fila para votar.

La policía informó que no se registraron heridos.

Los agentes del Sheriff del Condado de Riverside arrestaron al hombre, identificado como un residente de Palm Desert de 68 años.

El hombre fue ingresado en el Centro de Detención John Benoit en Indio. Se le acusa de agresión e interferencia en un centro de votación.

Esto ocurre mientras los votantes acuden a las urnas en todo el Valle de Coachella para votar sobre la Proposición 50.

Telemundo 15 ofrecerá cobertura en vivo continua desde los centros de votación del valle durante todo el día. Manténgase al tanto de las últimas noticias.