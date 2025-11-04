Los Angeles Dodgers celebran su segundo campeonato consecutivo de la serie mundial

LOS ANGELES, Calif. - Los Los Angeles Dodgers acaban de lograr un hito histórico al ganar dos Series Mundiales consecutivas, algo que ningún equipo había conseguido en 25 años.

En un final de infarto durante el Juego 7 el sábado por la noche contra los Toronto Blue Jays, los Dodgers lograron una remontada impresionante y se llevaron la victoria 5-4 en la onceava entrada.

El desfile de victoria del lunes en el centro de Los Ángeles reunió a decenas de miles de fanáticos, quienes celebraron el logro del equipo.

Autobuses de dos pisos cargados con jugadores y sus familias comenzaron el recorrido antes de dirigirse hacia Chavez Ravine para un evento con entrada en el Dodger Stadium, que comenzó a las 12:15.

Esta es la novena victoria en Series Mundiales para los Dodgers y su primer campeonato consecutivo, consolidando su lugar en la historia del béisbol.