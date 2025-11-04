La Proposición 50 es aprobada, según múltiples medios

Luis Medina

ACTUALIZACIÓN: 8:05 p.m.

Según CNN, Associated Press y ABC News, se prevé que la Proposición 50 sea aprobada.

CALIFORNIA – Los votantes deberán decidir si aprueban la redistribución de los distritos congresionales de California.

Esta medida busca crear más escaños demócratas en la Cámara de Representantes, una iniciativa que, según el gobernador Gavin Newsom, contrarrestará una medida similar en Texas diseñada para crear más escaños republicanos.

La Proposición 50, denominada por sus defensores como la “Ley de Respuesta al Fraude Electoral”, establecería nuevos mapas de distritos congresionales para las elecciones de 2026, 2028 y 2030. Un análisis del sitio web de noticias electorales Ballotpedia indicó que la medida transferiría cinco distritos congresionales, actualmente en manos republicanas, a manos demócratas.

Consulte los mapas de redistribución propuestos

Los demócratas cuentan con una mayoría de 43-9 en la delegación estatal de la Cámara de Representantes.

Quienes apoyan la medida afirman que “crea mapas justos que representan a las diversas comunidades de California y garantizan que nuestras voces no sean silenciadas por la manipulación electoral republicana en otros estados”.

Los opositores afirman que la Proposición 50 “crea uno de los casos de manipulación partidista de distritos electorales más extremos de la historia moderna de Estados Unidos” y es una “amenaza para la democracia y las elecciones justas en California”, según la campaña en contra de la medida.