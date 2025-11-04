Skip to Content
La ciudad de Indio se prepara para su décimo Festival Anual de BBQ este sábado

By
Published 5:14 pm

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – La ciudad de Indio invita a la comunidad a disfrutar de su décimo Festival Anual de Barbacoa este sábado.

El festival comienza a las 4:00 p.m. y termina a las 9:00 p.m. en el Center Stage, ubicado en el centro de Indio, 82881 Miles Avenue.

Esta deliciosa tradición de la ciudad ofrecerá barbacoa ahumada y sabrosa, música en vivo, una zona infantil gratuita y una cervecería al aire libre. Este año contarán con más puestos de barbacoa que nunca, así que vengan con hambre para probar todas las opciones.

Telemundo 15 Palm Springs

