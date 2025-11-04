Skip to Content
News

El sábado realizarán un evento para conmemorar la revitalización de Lake Cahuilla

By
Published 11:14 am

Lina Robles

El próximo sábado realizarán un evento comunitario para conmemorar la revitalización del Parque Regional de Veteranos de Guerra de Lake Cahuilla ubicado en La Quinta cerca de la calle Jefferson y la Avenida 62, que tuvo una inversión de $15 millones de dólares.

El evento familiar gratuito iniciará con un concurso de pesca de bagre a las 8 de la mañana.

A las 11 de la mañana será la ceremonia de premiación seguida del corte de listón, una exhibición de autos clásicos, venta de comida, una zona de juegos para toda la familia, un espectáculo de luces y la reapertura de la alberca que estuvo cerrada 10 años.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.