El sábado realizarán un evento para conmemorar la revitalización de Lake Cahuilla

Lina Robles

El próximo sábado realizarán un evento comunitario para conmemorar la revitalización del Parque Regional de Veteranos de Guerra de Lake Cahuilla ubicado en La Quinta cerca de la calle Jefferson y la Avenida 62, que tuvo una inversión de $15 millones de dólares.

El evento familiar gratuito iniciará con un concurso de pesca de bagre a las 8 de la mañana.

A las 11 de la mañana será la ceremonia de premiación seguida del corte de listón, una exhibición de autos clásicos, venta de comida, una zona de juegos para toda la familia, un espectáculo de luces y la reapertura de la alberca que estuvo cerrada 10 años.