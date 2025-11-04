Día de las Elecciones: Cómo votar en el Valle de Coachella

Luis Medina

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) – Miles de personas se están reuniendo en todo el condado de Riverside y California para votar en la elección especial de la Proposición 50.

Si planea votar en el Valle de Coachella, las urnas abrieron a las 7:00 a. m. y permanecerán abiertas hasta las 8:00 p. m. Si llega antes de las 8:00 p. m. o a esa hora, podrá votar. Sin embargo, si llega después de las 8:00 p. m., no podrá emitir su boleta ni depositarla en el buzón.

Hay 18 buzones oficiales para depositar las boletas en el Valle de Coachella. Puede encontrar la lista completa en el sitio web del Registro de Votantes del Condado de Riverside.

El registro de votantes cerró el 20 de octubre, pero los ciudadanos elegibles pueden inscribirse para el “Registro del Mismo Día” en las oficinas electorales del condado u otros centros de votación.

Si tiene su boleta para votar por correo, los funcionarios electorales recomiendan depositarla en un centro de votación. Se pueden enviar por correo si el franqueo tiene fecha del 4 de noviembre y se reciben antes del 12 de noviembre.

Siga la cobertura del día de las elecciones en Telemundo 15.