Continúan recuperandose dos agentes del CHP que resultaron heridos durante el choque de frente provocado por un ebrio en Palm Desert

Lina Robles

El jefe de la Patrulla de Carreteras de California Sector Indio, dio a conocer que los dos agentes que resultaron heridos hace unas semanas continúan recuperándose.

Cabe recordar que los oficiales iban en una patrulla que fue impactada por un carro conducido por el hombre de 22 años residente de Thermal quien manejaba ebrio y entro en sentido contrario en la calle Washington y el freeway 10.

Los dos agentes fueron sometidos a cirugía, uno de ellos ya salió del hospital y se encuentra en rehabilitación y el otro próximamente será dado de alta.