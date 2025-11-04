Alta participación en votos al este del Valle de Coachella por la propuesta 50

Juan Montesló

Este del Valle de Coachella , Calif. (KESQ) – Pese a que años anteriores la participación de la comunidad hispana en los ejercicios electorales era moderada, este año la historia fue diferente, al este del Valle de Coachella se percibió un gran número de votantes latinos.

El gobernador de California Gavin Newsom puso sobre la mesa la Propuesta 50 en respuesta a la redistribución de distritos en Texas, que llegó como un intento por ganar escaños republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Una residente de la ciudad de Coachella nos comentó lo siguiente: “Pues tenemos que nosotros también votar para que todo se arregle de la más bien manera para poder seguir adelante”.

Las urnas fueron abiertas desde las 7 de la mañana para quienes optaron por realizar su voto hasta el día de hoy.

“Me gusta venir a hacerlo en personal porque yo sé que ya lo hice y ya está, si no cuando se lo pongo en correo, me da la pendiente que algo le vaya a pasar a mi voto”, expresó una residente de Indio.

De los 23 millones de boletas de voto por correo emitidas a votantes californianos elegibles y activos, 4,6 millones se devolvieron por correo y 2 millones se depositaron en buzones electorales, según cifras de la Secretaria de Estado actualizadas el lunes.

