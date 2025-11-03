Preparan 25 casillas para este martes en el Valle Imperial

Carolina Garcia

El Centro, California (t3).- Cerca de 95 mil personas residentes del condado Imperial, están registradas para votar este martes, la propuesta 50 ha generado opiniones divididas entre sus residentes, pero también ha despertado el interés de ejercer el voto, tanto que hasta este viernes hasta un 15 por ciento de el electorado ya había acudido a depositar sus votos.

“Estamos un poquito sorprendidos y nos da mucho gusto que la gente venga a votar, por más especial que sea la elección, o por más chica que sea, nos da mucho gusto que sea porque no nos esperábamos tanta gente” dijo Francisco Badilla, Coord. Electoral de Imperial.

Se instalarán cerca de 25 mil casillas, en todo el condado, en un horario de 7 de la mañana a 8 de la noche, aunque se aseguró que se podría extender en aquellos que posterior a la hora hayan hecho fila para votar.

Se emitieron recomendaciones para que el voto sea contabilizado y no sea anulado:

“Muchas veces pasa a que pierden un sobre y meten dos boletas en un sobre y pues no cuenta porque no sabemos porque hay dos boletas en un sobre entonces esas cositas que le decimos a la gente, lo más importante es firmar y que firmen su boleta, porque si fírmala de otra persona, no va a contar”.