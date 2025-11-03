Skip to Content
La policía arrestó al sospechoso de robarse un remolque de un lavado de autos ubicado en Rancho Mirage

KYMA
Jesus Reyes
KYMA
By
Published 5:14 pm

Lina Robles

Ya está en la cárcel un sujeto de 45 años sospechoso de robarse un remolque con valor de $12 mil dolares propiedad de un car wash de Rancho Mirage el 17 de octubre, durante la investigación el sheriff descubrió que el individuo le vendió el remolque a una persona que está siendo investigada.

El viernes pasado, los agentes catearon la casa del sujeto ubicada cerca del Hwy 62 en Yucca Valley, donde encontraron una pistola y balas y de inmediato arrestaron al individuo.

Telemundo 15 Palm Springs

