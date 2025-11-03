La policía arrestó al sospechoso de robarse un remolque de un lavado de autos ubicado en Rancho Mirage

Lina Robles

Ya está en la cárcel un sujeto de 45 años sospechoso de robarse un remolque con valor de $12 mil dolares propiedad de un car wash de Rancho Mirage el 17 de octubre, durante la investigación el sheriff descubrió que el individuo le vendió el remolque a una persona que está siendo investigada.

El viernes pasado, los agentes catearon la casa del sujeto ubicada cerca del Hwy 62 en Yucca Valley, donde encontraron una pistola y balas y de inmediato arrestaron al individuo.