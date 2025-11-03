Jake Haro fue condenado entre 25 años y cadena perpetua por el asesinato de su hijo de siete meses

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KESQ) – Jake Haro fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su hijo Emmanuel, de siete meses.

Haro también recibió una condena acumulada de 180 días de prisión más seis años y ocho meses de libertad condicional.

La abuela materna de Emmanuel Haro habló antes de la lectura de la sentencia, exigiendo que Jake Haro recibiera la pena máxima y culpando al sistema judicial por darle una segunda oportunidad tras su primer caso de abuso infantil.

“Estoy aquí por ustedes, pidiéndoles que le den la pena máxima”, dijo en la sala del tribunal.

Haro, de 32 años, admitió haber asesinado a su hijo, Emmanuel Haro, causándole la muerte, según documentos judiciales. Se declaró culpable sin llegar a un acuerdo el 16 de octubre.

La madre de Emmanuel, Rebecca Haro, se declaró inocente de los cargos de asesinato. Tiene programada una audiencia preliminar para el 21 de enero.

Documentos judiciales recientemente obtenidos también revelaron detalles sobre el caso de abuso infantil por el cual Jake Haro estaba en libertad condicional, derivado de octubre de 2018. Cuando su hija pequeña fue llevada al hospital, los médicos descubrieron múltiples lesiones, incluyendo hemorragia cerebral, fractura de cráneo y múltiples fracturas de costillas.

La agresión dejó a la bebé incapacitada para caminar y alimentarse por sí misma de por vida.

Además, Jake Haro fue arrestado con una pistola y municiones en junio de 2024, mientras ya se encontraba en libertad condicional por un delito grave relacionado con el primer caso de abuso infantil.

En agosto, el fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, criticó duramente el sistema de justicia penal por lo que calificó como una tragedia evitable. Hestrin afirmó que la muerte de Emmanuel podría haberse evitado si Haro hubiera sido enviado a prisión por su condena previa por abuso infantil en 2023, en lugar de recibir libertad condicional.