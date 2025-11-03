Estudiante de secundaria se baja del carro en movimiento en Indio y una de sus piernas queda debajo de la llanta

Lina Robles

La policía reportó un accidente ocurrido el viernes pasado a las 8:30 de la mañana cuando un estudiante de la John Glenn Middle School que se ubica en la Avenida Miles en Indio, viajaba a en el asiento trasero de una camioneta que al llegar al estacionamiento de la escuela se desabrocho el cinturón de seguridad y abrió la puerta cuando el vehículo aún estaba en movimiento, se cayó y una de sus piernas quedó debajo de una de las llantas, de inmediato un guardia de seguridad y otras personas levantaron el vehículo para liberar al adolescente quien fue transportado al hospital.