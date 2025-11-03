Skip to Content
En Rancho Mirage se construirá la mesquita “Sociedad Islamica del Desierto”

La ciudad de Rancho Mirage aprobó la construcción de una nueva mezquita en un terrero ubicado en el área del Hwy 111 cerca de la calle Frank Sinatra y será la primera en su tipo y se llamará Sociedad islámica del Desierto.

Según su página de internet, ofrecerá oraciones diarias, espacios dedicados a mujeres y niños y clases de árabe y más.

El Centro Islámico aplicó para obtener el permiso en mayo pasado y el concilio ya dio luz verde para el proyecto.

