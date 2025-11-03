Buscan que atención consular de Guatemala vuelva al valle de Coachella

Juan Montesló

Cathedral city, Calif. (KESQ) – Durante los últimos 3 años el valle de Coachella ha sufrido una ausencia de atención consular para la comunidad guatemalteca, el punto de acceso más cercano se encuentra a una hora en San Bernardino, residentes de nuestra localidad solicitan que vuelva.

Según Cesar Reyes ciudadano guatemalteco residente de Cathedral City durante años el consulado de Guatemala acudió al valle de Coachella para brindar sus servicios, el reconoce que la comunidad guatemalteca aquí en el Valle de Coachella es bastante grande.

“Incluso lo tuvimos nosotros acá en Guatemala Grill por tres años consecutivos y vimos que la afluencia de la gente guatemalteca respondió, vinieron a arreglar todos sus documentos que necesitaban y sí vimos una afluencia grandísima de guatemaltecos”, señaló Reyes.

Debido a la ausencia de las autoridades consulares guatemaltecas y al solicitado servicio por parte de la comunidad, decidimos contactar al consulado en San Bernardino, en voz de su titular Raquel Donado nos responde lo siguiente:

“Nos han contactado una o dos personas que viven en el Valle de Coachella. Sí tratamos de hacer uno este año en una ciudad, en Indio específicamente, pero pues las cuestiones migratorias no permitieron que se llevara a cabo por cuestiones de seguridad”, explicó.

Por su parte Cesar Reyes se encuentra en total disposición de apoyar el regreso del consulado guatemalteco al valle de Coachella.

“Sí, se necesita, mucha gente pregunta cuándo viene otra vez el consulado de Guatemala porque parece que los trámites están un poco difíciles, entonces esto ayudaría a la comunidad de aquí del Valle de Coachella a que el consulado de Guatemala vuelva a venir y nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarlos y de abrirle las puertas”.

Por ahora el consulado de Guatemala se alista para su proximo evento móvil

“Va a ser en la ciudad de Lake Elsinore, el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre. Vamos a estar de 8 de la mañana el sábado hasta las 5 de la tarde y el día domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde”, puntualizó Donado.

Es importante que la comunidad guatemalteca sepa que el consulado brinda atención sin cita previa, y se encuentra disponible bajo la linea de emergencia 909-845-7406.

