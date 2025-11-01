Rinden homenaje a mascotas que murieron en mega altar

Carolina Garcia

MEXICALI, B.C. (KYMA) – Un mega altar del día de muertos, el más grande de la ciudad, se instaló en el bosque y zoológico, ahí desde hace cuatro años se rinde homenaje a todas las mascotas que murieron y que son recordados por sus dueños como miembros de la familia.

“Empezamos en la pandemia, el primer altar fue a las víctimas del COVID. Después recibimos muchos mensajes de persona que nos dijeron que lo hiciéramos de mascotas y el siguiente año lo hicimos de mascotas y tuvimos casi 15,000 visitantes en el primer año año para mascotas, y este es el cuarto año para mascotas y quinto en general” dijo Giovani López, Director del Bosque.

Esperan que para este fin de semana hasta 2 mil fotografías puedan ser colocadas, se observan perros, gatos, conejos, hasta búhos y especies exóticas.

El monumental altar se logra con el trabajo de cerca de 30 personas que elaboran las figuras, piezas y flores que son realizadas con papel, desde hace tres meses.