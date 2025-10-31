Skip to Content
Sunline ofrecerá viajes gratis en autobús el día de las elecciones

VALLE DE COACHELLA, Calif. (KUNA) – La agencia de transporte Sunline ofrecerá viajes gratis este martes, día de las elecciones.

Todos los viajes serán gratuitos en las rutas 1 a 9.

“Ya sea que vayas a votar, hagas mandados o simplemente disfrutes de un paseo por la ciudad, te lo facilitamos. ¿No tienes efectivo? ¡No hay problema! Sube y disfruta del viaje”, publicó la agencia en redes sociales.

Haz clic aquí para obtener más información sobre la agencia de transporte Sunline.

